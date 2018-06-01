Александр Моор: главный результат работы губернатора - счастье людей

Александр Моор. Фото tyumen.er.ru Александр Моор. Фото tyumen.er.ru

Встреча участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидата на должность губернатора Тюменской области прошла с секретарями первичных и местных отделений Югры в Ханты-Мансийске 27 июня.

Список кандидатов состоит из трех человек, предложенных Тюменским, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким региональными отделениями партии: врио губернатора региона Александра Моора, депутатов облдумы Владимира Нефедьева и Фуата Сайфитдинова. Они рассказали о себе и своем видении развития региона, а также ответили на вопросы югорчан.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, открывая встречу, напомнила, что выборы губернатора Тюменской области проходят в трех субъектах. Нужно ответственно подойти к этой задаче, начиная с этой встречи, и заканчивая голосованием 9 сентября. "Договор между органами власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО продлен до конца 2025 года. Участники договора подтвердили парадигму равенства, взаимного уважения и партнерства трех наших регионов. Его конструктивная направленность стала прочной основой совместных проектов", - сказала она.

Тюменская область, Югра и Ямал - самостоятельные и равноправные субъекты Российской Федерации, подчеркнул Александр Моор. "И Наталья Комарова, и врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, и я не видим никаких предпосылок для изменения статуса регионов. Наше сотрудничество основано на трех незыблемых постулатах – равенство, уважение, партнерство. И я категорически против того, чтобы кто-то начинал спекулировать на теме ущемления прав регионов или возможного объединения. Этого не будет",- подчеркнул Александр Моор под аплодисменты собравшихся.

Рассказывая о своем трудовом пути, Александр Моор сообщил интересную подробность. Оказывается, именно в биатлонном центре в Ханты-Мансийске он получил от занимавшего тогда должность вице-губернатора Владимира Якушева предложение перейти на работу в правительство Тюменской области. "Это событие стало поворотной точкой в моей жизни. Надеюсь, что и сегодня столица Югры откроет новый этап в моей жизни", - сказал Александр Моор.

Врио главы области высоко оценил роль местного самоуправления в жизни страны и регионов, отметив, что именно в муниципалитетах реализуются стратегические решения и программы развития."Муниципальные власти отвечают перед жителями за то, что происходит на их территории, поэтому я прекрасно понимаю, насколько сложно им работать. Знаю, какой груз ответственности они несут", - сказал он, и предложил подумать о возрождении общественного союза глав муниципальных образований Тюмени, Югры и Ямала. "Это была бы полезная площадка для обмена опытом, анализа инноваций в управлении, оказания друг другу своевременной поддержки", - считает Моор.

Моор обозначил важные направления сотрудничества трех субъектов, это и программа "Сотрудничесвто", поставка продовольствия с юга области в северные регионы, образование, здравоохранение и др.

С открытием порта Сабетта и железнодорожного Северного широтного хода общий потенциал Тюменской области, Югры и Ямала значительно вырастет, отметил он. "Перед нами откроются неограниченные возможности по разработке арктических месторождений, экспорту и импорту продукции. Между нашими предприятиями крепнут производственные и научные связи. Определенный толчок этому дали санкции, наложенные на поставки импортного оборудования для нефтегазового комплекса. На юге области открылось 35 заводов, построенных частными инвесторами. Предприятия замещают 113 разновидностей импортной продукции", - сказал врио губернатора.

Заканчивая выступление, Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область, Югра и Ямал сильны не только экономически, но и политически. "Действуя в одном направлении, три губернатора могут эффективнее защищать интересы жителей. Хороший пример таких совместных усилий – концессионная схема ремонта федеральных автотрасс. Согласно законодательству, раньше мы не имели право реконструировать их за счет региональных бюджетов. Но в итоге мы пришли к соглашению с Минтрансом, и теперь на 1 рубль, вложенный регионами в строительство федеральных дорог, государство добавляет 3 рубля. И дело сдвинулось с мертвой точки – вы сами тому свидетели", - обратился врио губернатора к югорчанам.

Так же, единым фронтом, губернаторы Тюменской области, Ямала и Югры в случае необходимости выступят за сохранение северных льгот, на которые периодически покушаются отдельные федеральные чиновники, заявил Александр Моор, подчеркнув, что труд северян заслуживает внимания и уважения со стороны государства.

Владимир Нефедьев посвятил немалую часть своего трудового пути работе на ниве здравоохранения, в том числе в Югре, поэтому главной темой его выступления стала социальная направленность договора о сотрудничестве между Тюменской областью и округами. "Только в 2017 году более 158 тыс. жителей Югры смогли воспользоваться льготными тарифами на авиационные и речные перевозки, установленные в рамках программы "Сотрудничество". Более 16,5 тыс. человек, переехавших на юг области из автономных округов, получают социальные доплаты", - напомнил депутат.

По его мнению, будущему губернатору области был бы полезен уникальный югорский опыт адресной поддержки рождаемости и семьи. Ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей смогли получить уже более 11 тыс. многодетных семей. Эту практику он предложил использовать на межрегиональном уровне.

Фуат Сайфитдинов родился в ХМАО, но в областной думе он представляет Ямал, которому после окончания Тюменского индустриального института посвятил практически всю трудовую биографию. "Главная задача губернатора области - сохранить сложившийся паритет во взаимоотношениях с автономными округами, который способствует развитию выгодных для жителей всех трех регионов связей между округами и югом области. Это многоплановая задача, и включает в себя множество направлений", - отметил Фуат Сайфитдинов.

По его мнению, нужно и дальше наращивать возможности для использования северянами социальных, образовательных, медицинских и оздоровительных ресурсов Тюменской области. Это касается также сотрудничества в сфере жилищного строительства, развития транспортной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. "Во всей стране только у жителей Ямала и Югры в соответствии с Конституцией есть возможность избирать двух губернаторов и два законодательных собрания. Участие в выборах - важнейшая форма контроля избирателей автономных округов за работой областных органов власти. Гражданская позиция северян имеет огромное значение для сохранения стабильности и успешного развития большой Тюменской области", - подчеркнул Сайфитдинов.

Участники встречи задали кандидатам на праймериз вопросы, касавшиеся перспектив дальнейшей реализации программы "Сотрудничество", поставок тюменской продукции на продовольственный рынок Югры, строительства Северного широтного хода.

Очень непростой вопрос задал депутат Ханты-Мансийской окружной думы Алексей Андреев. Его интересовало, что кандидаты на праймериз считают основным результатом работы губернатора, и какого главного успеха они достигли в жизни. Самый краткий и яркий ответ дал Александр Моор.

"Главный результат работы губернатора - счастье людей. Мой успех в жизни - мои дети", - сказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Евгений Бабенко