Тобольск на несколько дней превратится в литературную столицу России

ipokrena.ru ipokrena.ru

Фестиваль "Сибирская ипокрена" впервые пройдет в Тюмени и Тобольске 14, 15 и с 18 по 22 июля. Мероприятие, рассчитанное на семь дней, станет уникальным в своем роде не только для России, но и мира.

О том, как возник этот фестиваль, с чем связано его название и с кем смогут пообщаться тоболяки и тюменцы корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал куратор фестиваля, программный директор "Межрегиональной федерации чтения" Михаил Фаустов.

"Идея проведения фестиваля возникла у нас совместно с компанией СИБУР, которая достаточно много сил и средств вкладывает в культурную жизнь Тобольска. Он пройдет впервые и будет во многом интересным. Тобольск – это небольшой город. С одной стороны у него богатая история, а с другой - у города есть будущее. Наша главная задача - создать новую мифологию Тобольска, поскольку всем понятно каким он был тогда и каким стал сейчас, рассмотреть существующие городские мифы и сложить из них какую-то новую городскую сказку. Таким образом придумать этому городу будущее", - поделился Михаил Фаустов.

Необычным стало и название фестиваля. По античным преданиям Ип(п)окрена - это ручей на горе Геликон, который возник от удара копытом Пегаса. Считалось, что напившийся воды из Ип(п)окрены обретает божественное вдохновение и становится великим поэтом.

В 1789 году в Тобольске в типографии купца Корнильева был издан первый сибирский литературный журнал "Иртыш, превращающийся в Ипокрену". "Так получилось, что слово Ипокрена именно в таком написании, с одной буквой п, зародилось именно в Тобольске. Это была либо ошибка, либо тогдашние правила орфографии. Поэтому такое название связывает воедино литературное вдохновение, без которого невозможно представить историю книгопечатания, историю Тобольска, Сибири и России", - пояснил куратор фестиваля.

Организаторы отмечают, что мероприятие рассчитано на самый широкий круг слушателей. В течение семи дней на нескольких площадках пройдут более 70 различных мероприятий, включая лекции, мастер-классы, встречи с известными издателями, литературными критиками и поэтами. Особую программу готовят и для детей.

Откроется "Сибирская ипокрена" 14 июля в Тюмени. По городу в этот день будет курсировать лекторий. На набережной, в Сквере борцов революции, на площади 400-летия Тюмени тюменцы смогут пообщаться со спикерами фестиваля. Детскую программу с мастер-классами и играми организуют на площади Европы и Цветном бульваре.

Основная программа фестиваля пройдет в Тобольске. 15 июля в ресторане "Марк и лев" российский литературный критик, журналист и филолог Константин Мильчин из Москвы проведет мастер-класс "Книги и кулинария".

С 18 по 22 июля площадки фестиваля организуют на территории Тобольского кремля, в саду Ермака и на площади у ТЦ "Жемчужина". За пять дней тоболяки и гости города узнают все об истории книгопечатания в Сибири. Лекторы расскажут о том, как правильно читать книги и как превратить своих знакомых в литературных персонажей. Лекции, встречи с писателями, мастер-классы и беседы на литературные и культурно-исторические темы охватят весь город. Кроме того, предусмотрена познавательная детская программа. Посетить все мероприятия тоболяки смогут бесплатно.

"В числе известных гостей фестиваля – литературный критик Галина Юзефович, писатель Дмитрий Глуховский – автор ярких романов "Метро 2033" и "Текст", поэт Всеволод Емелин, который был признан первым поэтом Москвы, лауреат премии "Национальный бестселлер" Алексей Сальников из Екатеринбурга. Будет организовано множество мероприятий, поэтому можно будет легко выбрать на свой вкус и цвет", - добавил Михаил Фаустов.

Задействуют в Тобольске и площадку местного свободного молодежного театра. Режиссер Московского театра документальной пьесы Театр.doc Зарема Заудинова и автор Дмитрий Данилов поставят силами тобольских актеров две читки пьесы. Одна из них – популярная в Москве и получившая премию "Золотая маска" пьеса "Человек из Подольска", вторая - из классического наследия Михаила Угарова.

Отметим, программа фестиваля еще уточняется и дополняется. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте "Сибирской ипокрены".

Дмитрий Фаустов добавил, что для удобства тоболяков в течение всех фестивальных дней от ТЦ "Жемчужина" до кремля будет курсировать бесплатный автобус, что поможет без труда добраться с одной площадки на другую.

Фото www.ipokrena.ru Фото www.ipokrena.ru

Любовь Голышева