В Увате за смерть рабочего в трубе газопровода осудят монтажника

Фото прокуратура Тюменской области Фото прокуратура Тюменской области

Монтажника, которого обвиняют в смерти сварщика из Башкортостана, будут судить в Уватском районе, сообщает областная прокуратура.

20 марта 2018 года электросварщик отравился окисью углерода, работая в трубе газопровода и погиб.

41-летний монтажник ООО "СеверПодводСтрой" обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие установило, что компания осуществляла ремонт магистрального газопровода "Уренгой-Челябинск" вблизи п. Демьянка. Один из монтажников был назначен ответственным за работу бригады сварщиков.

Утром 20 марта он по своей инициативе решил устранить возможный дефект проведенных ранее сварочных работ в газопроводе, и дополнительно проварить изнутри сварочный шов. К работе он привлек электросварщика. Через рассеченный участок газопровода они прошли вглубь газопровода более 230 метров до сварного шва.

Там сварщик в невентилируемом замкнутом пространстве начал работать с ручной дуговой сваркой. От углекислого газа и продуктов горения мужчинам вскоре стало плохо и они потеряли сознание. Коллеги безуспешно попытались вытащить их из трубы. Тогда работники соседней бригады газовым резаком сделали в трубе отверстие, через которое пострадавших смогли вытащить наружу.

Монтажника в тяжелом состоянии доставили в больницу, а сварщик скончался на месте от острого отравления окисью углерода. Погибшему было 36 лет.

Прокуратура Уватского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в районный суд.