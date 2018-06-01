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Александр Моор назвал приоритетные направления совместной работы с Ямалом

Политика, 15:40 28 июня 2018

фото ТРО партии Единая Россия

Встреча участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидата на должность губернатора Тюменской области с ямальскими единороссами прошла в Новом Уренгое 28 июня.

Программы развития большой Тюменской области однопартийцам представили временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор и депутаты Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.

Ямал и Тюменская область тесно связаны между собой многими тысячами человеческих судеб, подчеркнул Александр Моор.

"Почти у каждой второй семьи из Тюмени или Ишима есть родственники, живущие или работающие в округе. Каждый год в города и поселки области переезжают сотни ямальцев. А наша молодежь едет пробовать свои силы на Север, многие тюменцы вахтами работают на месторождениях нефти и газа. Уверен, наше сотрудничество необходимо укреплять", - заявил врио губернатора Тюменской области.

Все три региона стратегически важны для России - Ямал дает газ, Югра – нефть, Тюмень – нефтяной и газовый сервис, переработку углеводородов, машиностроение и агропром.

Моор подчеркнул, что очередное продление срока действия договора, регулирующего отношения Тюменской области, Югры и Ямала, свидетельствует о том, что не существует никаких предпосылок для изменения статуса регионов.

Говоря о различных направлениях развития сотрудничества, Александр Моор обратил первоочередное внимание на развитие транспортной инфраструктуры. С 2014 по 2017 год в рамках программы "Сотрудничество" отремонтирован участок федеральной трассы Тобольск - Уват - Салым - Сургут - Ноябрьск. Строятся и ремонтируются участки других автодорог. На Ямале за последние четыре года построено и отремонтировано 54 км дорог, продолжаются работы на участках между Надымом и Салехардом, капитально ремонтируется автодорога Пуровск – Коротчаево.

"Развитие транспортной сети, особенно по стратегическим направлениям север-юг, запад-восток, с мостами через реки, с хорошими объездными дорогами вокруг городов, с открытием железнодорожного Северного широтного хода и порта Сабетта должно стать для нас одним из приоритетных направлений совместной работы", - убежден Александр Моор.

Второе важнейшее направление, по которому Тюменская область и Ямал активно взаимодействуют – формирование промышленно-инновационного комплекса. В качестве одного из примеров врио главы региона привел масштабный инвестиционный проект СИБУРа, объединивший все газоперерабатывающие заводы Ямала и Югры с Тобольской промышленной площадкой. В результате северные регионы получили удобный механизм утилизации попутного нефтяного газа, а тобольское газохимическое предприятие обеспечено сырьем на долгие годы.

"В Тюменской области работают 60 заводов, производящих современное оборудование для нефтяной и газовой промышленности. Добывающие предприятия Югры и Ямала закупают в Тюменской области трубы, кабели, погружные насосы, и многое другое. Только в 2017 году тюменские производители заключили с северными предприятиями договоры на общую сумму более 65 млрд рублей", - сообщил Моор.

В качестве третьего основного направления межрегионального партнерства, врио губернатора назвал сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Он считает необходимым расширить практику выездных торговых ярмарок тюменских производителей в северные города. Как показывает опыт, такие торговые площадки пользуются популярностью, особенно в период осенних заготовок. Кроме того, врио губернатора предложил под гарантированные объемы закупок со стороны северных регионов производить запланированные объемы продовольственных товаров по фиксированным ценам, что будет в итоге выгодно для населения.

Четвертое важнейшее направление межрегионального партнерства – формирование единого кадрового пространства и рынка труда. "Тысячи студентов из автономных округов обучаются в вузах Тюменской области. Особенной популярностью пользуются Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, медицинский университет и другие вузы. Часть выпускников возвращается на Север, часть будет занимать те рабочие места – в том числе, высокотехнологичные, которые сегодня создаются в Тюменской области", - отметил врио главы региона.

Особое внимание Моор уделил сотрудничеству в соцсфере, заявив, что программа переселения пенсионеров с северных территорий на юг области будет продолжена. Врио губернатора напомнил, что в Тюмени воздвигнуты два микрорайона – Ямальский-1 и Ямальский-2. Это 27 современных многоквартирных домов, в которых проживает более 5 тыс. ямальцев. Здесь же к новому учебному году открывается современная школа.

"Мы будем развивать сотрудничество и в сфере медицины высоких технологий. В Тюмени создана лечебная база, которая позволяет проводить самое сложное и высокотехнологичное лечение. Только за последние четыре года в Медицинском городе помощь получили более 20 тыс. жителей Ямала", - отметил Александр Моор.

Он напомнил, что в Тюменской области области отменен ценз оседлости для автономных округов, чтобы многодетные семьи из Югры и Ямала тоже могли получить земельные участки под строительство жилья. Уже 231 многодетная ямальская семья изъявила желание получить такие участки.

"Первые земельные участки в Заводоуковске уже готовы к передаче новым хозяевам. Северяне должны знать, что им рады на юге области: и как гостям, и как отдыхающим, и как постоянным жителям – если они решат переехать жить и работать в Тюменскую область", - подчеркнул Александр Моор, обращаясь к жителям северных автономных округов.

По мнению Владимира Нефедьева, несмотря на то, что Тюменская область, Югра и Ямал расположены в разных природно-климатических зонах и обладают различной структурой экономики, наши регионы очень многое объединяет.

"У нас общая история, связанная с созданием и развитием Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Мы объединены огромным количеством политических, экономических, культурных и просто человеческих связей. Думаю, что понимание этого основополагающего принципа - обязательное качество для человека, претендующего на пост губернатора Тюменской области", - заявил Владимир Нефедьев. Опыт показал, что стратегия совместного развития Тюменской области, Ямала и Югры оказалась эффективной, отметил депутат.

"В регионах реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, развивается транспортная инфраструктура, ускоренными темпами строятся жилье и социальные объекты. В 2017 году на территории Тюменской области и автономных округов было введено в эксплуатацию около 2,5 млн кв м жилья. Среди регионов Уральского федерального округа мы занимаем лидирующие позиции по уровню заработной платы, в то же время у нас самый низкий уровень безработицы. Люди хотят жить и работать в наших регионах, создавать семьи и растить детей. Не случайно суммарный естественный прирост населения в большой Тюменской области в 2017 году превысил 20 тыс. человек", - констатировал Владимир Нефедьев.

Фуат Сайфитдинов в своем выступлении отметил, что праймериз "Единой России" накануне выборов губернатора Тюменской области - это, в первую очередь, возможность для обсуждения важных для трех регионов проблем и составление планови развития взаимовыгодного равноправного сотрудничества Тюмени, Ямала и Югры.

"Продление договора о сотрудничестве между тремя регионами - это сигнал людям: власть меняется, но преемственность и политическая стабильность сохраняются, поэтому мы остаемся на верном пути. Задача нового губернатора - способствовать сохранению и развитию выгодных для населения связей между автономными округами и югом Тюменской области", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Выступая с заключительным словом, Александр Моор завоевал искренние симпатии зала, рассказав ямальцам, как переводится его фамилия с немецкого языка.

"Я не родился и не работал на Ямале. Но здесь живут люди с хорошим чувством юмора. Моя фамилия Моор по-немецки означает торфяное болото, непроходимую топь. А таких мест в Ямало-Ненецком автономном округе очень много. Поэтому можно смело говорить, что Моор на Ямале давно и его здесь много", - пошутил врио губернатора Тюменской области.

Напомним, кандидат в губернаторы Тюменской области от партии "Единая Россия" будет выдвинут на региональной партийной конференции, которая состоится 18 июля в Тюмени.

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Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Владимир Нефедьев , Единая Россия , праймериз , Фуат Сайфитдинов

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