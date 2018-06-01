В Тюменской области можно зарегистрировать дом ИЖС по "земельной амнистии"

фото из архива "Тюмень-наш дом" фото из архива "Тюмень-наш дом"

Жители Тюменской области смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки и индивидуальные дома, возведенные до 1 сентября 2006 года и имеющие признаки самовольных построек.

Правительство Тюменской области приняло постановление, уточняющее механизмы "земельной амнистии". В нем содержится перечень документов, необходимых для оформления земельных участков под индивидуальными домами, имеющими признаки самовольных построек. Владельцам таких домов земельные участки будут предоставляться бесплатно.

"Земельная амнистия" в регионе, разработанная по поручению врио губернатора Тюменской области Александра Моора, начинает действовать.

Напомним, в начале июня 2018 года Александр Моор пообещал жителям тюменского поселка ДОК "Красный Октябрь", что механизмы, позволяющие им оформить в собственность дома, будут созданы в ближайшее время. Сегодня обещание врио губернатора Тюменской области Александра Моора гражданам выполнено.

Закон действует до 31 декабря 2020 года.

Воспользоваться "земельной амнистией" смогут не только жители поселка ДОК "Красный Октябрь". Закон поможет оформить в собственность земельные участки и индивидуальные дома во всех муниципалитетах области.

В Тюменской области создан новый механизм реализации права на жилище гражданами, проживающими в домах, имеющих признаки самовольных построек. Он позволяет решить вопрос с жильем большому числу людей, в первую очередь пожилых, долгое время проживающих в домах, юридически не оформленных. Для многих из них это жилье является единственным объектом имущества.

Закон Тюменской области "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", способствующий юридическому оформлению жилых домов, имеющих признаки самовольной постройки, депутаты Тюменской областной думы приняли 21 июня текущего года.

Теперь владельцы домов, возведенных до 1 сентября 2006 года и расположенных на земельных участках в границах населенных пунктов Тюменской области, находящихся в государственной и муниципальной собственности, смогут бесплатно оформить в собственность землю под своим жилищем.