Директор тюменской фирмы утаил от налоговой около пятидесяти миллионов рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора ЗАО "Нефтеком"обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Следствия установило, что руководитель компании вносил в налоговые декларации 2011–2012 годов ложные сведения о налоге на прибыль и налоге на добавленную стоимость. Общая сумма сокрытых налогов составила 48 млн рублей. Изъят большой объем документов, которые были изучены следователем.

Для возмещения причиненного ущерба, на имущество бывшего директора наложен арест, а возбужденное в отношении него уголовное дело рассмотрит суд.