  • 29 июня 201829.06.2018пятница
  • USD63,2910
    EUR73,0884
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Директор тюменской фирмы утаил от налоговой около пятидесяти миллионов рублей

Происшествия, 12:27 29 июня 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора ЗАО "Нефтеком"обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Следствия установило, что руководитель компании вносил в налоговые декларации 2011–2012 годов ложные сведения о налоге на прибыль и налоге на добавленную стоимость. Общая сумма сокрытых налогов составила 48 млн рублей. Изъят большой объем документов, которые были изучены следователем.

Для возмещения причиненного ущерба, на имущество бывшего директора наложен арест, а возбужденное в отношении него уголовное дело рассмотрит суд.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# налоги , следственный комитет , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 29.06.2018В Тюмени налоговый инспектор уволен в связи с утратой доверия
12:27 29.06.2018Директор тюменской фирмы утаил от налоговой около пятидесяти миллионов рублей
11:34 29.06.2018Тюменка не смогла покинуть Россию из-за неоплаченного штрафа
11:01 29.06.2018Двое жителей Радужного осуждены за разбойное нападение на горожанина