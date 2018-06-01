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Ребенок выжил после падения из окна в Тюмени

Происшествия, 17:05 29 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажного жилого дома по ул. Широтной в Тюмени 29 июня. Малыш остался жив, сейчас им занимаются врачи, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Вызов поступил в 13 часов 26 минут, бригада скорой помощи прибыла на место через несколько минут, - рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. - Ребенок выжил, его доставили в ОКБ № 2". В настоящее время врачи проводят комплексное обследование пострадавшего.

По неофициальной информации, малыш упал с высоты второго этажа.

Напомним, это уже не первое за последнее время подобное происшествие с детьми. Так, годовалая девочка выпала из окна девятого этажа 20 июня в доме по улице Гнаровской. От полученных повреждений ребенок погиб на месте.

Николай Ступников

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# дети , ОКБ №2 , скорая помощь

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