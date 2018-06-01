Тюменские хоккеисты сыграли вничью на матче памяти Ремира Хайдарова

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Со счетом 6:6 завершился мачт между командами "Рубин-42" и "Газовик-42", посвященный памяти игрока "Рубина", погибшего во время пожара, Ремира Хайдарова, сообщает ХК "Рубин".

Игра проходила в формате двух периодов по 20 минут. Егор Попов открыл счет, выведя "Рубин" вперед. Но вскоре за "Газовик-42" забросил Сергей Арзамасцев. Егор Бабенко снова помог "драгоценным" повести в счете, но мастерский бросок Валерия Садикова выровнял цифры на табло – 2:2.

Затем "Газовику-42" надоело догонять. Усилиями Артема Севостьянова и Ивана Фищенко они повели – 4:2. "Рубину-42" сократить отставание помог мастерски реализованный буллит. Первый период завершился со счетом 4:3.

Во втором Данил Воеводин, уроженец Салехарда и тюменский воспитанник, игравший в прошлом сезоне за "Нефтяник" из Альметьевска, в пятый раз огорчил "рубиновых". На что моментально ответил игрок хабаровского "Амура" Александр Горшков – 4:5.

Снова гандикап в две шайбы "Газовику-42" обеспечил Севостьянов. И в концовке матча "Рубин-42" был вынужден вытаскивать игру на характере. Сначала забросил наставник "Тюменского Легиона" Владимир Гусев. А затем, после тайм-аута, на последней минуте ничейным счет сделал Альберт Загидуллин – 6:6.

После матча приз зрительских симпатий и подарки от спонсоров мероприятия получили Юрий Сильницкий, Александр Осипов, Егор Кунгурцев и Александр Горшков. Также отметили судей встречи – Романа Гайсина и Максима Битюкова.

После общего фото игроков на память на лед вышли болельщики. Хоккеисты тепло с ними пообщались, раздали автографы и сделали совместные фото.