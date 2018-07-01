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Сборная России пообещала выложиться на матче с Испанией

Спорт, 15:52 01 июля 2018

Фото РФС

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам в преддверии матча с Испанией. Запись опубликована в Twitter-аккаунте национальной команды, , сообщает "Лента. ру".

Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов поблагодарили россиян за поддержку во время группового этапа и пообещали "выложиться на 100 процентов в предстоящем тяжелом матче.

"Поддерживайте нас, и мы будем радовать вас", — заявил Роман Зобнин. А Денис Черышев пообещал "идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами".

Напомним, матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало матча в 17 часов по московскому времени.

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# Испания , Россия , чемпионат мира по футболу

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