Александр Моор: мегаферма в Голышмановском районе станет крупнейшей в России

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Благодаря вводу в эксплуатацию предприятия "Тюменские молочные фермы" Голышмановский район вышел на первое место в регионе по производству молока. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в муниципалитет.

"Здорово, что в свое время инвесторы приняли решение о строительстве в Голышмановском районе такого мощного сельхозпредприятия. Большая заслуга в успешной реализации этого инвестиционного проекта принадлежит и районной администрации. Инвесторы рассматривали различные варианты дислокации мегафермы, но определяющим фактором оказалась позиция муниципальной власти, которая оказала всю необходимую поддержку, обеспечив полное административное сопровождение проекта", - отметил врио главы региона.

На предприятии "Тюменские молочные фермы" используются самые передовые технологии производства молока, в том числе - цифровые. Например, для контроля за производственными процессами применяется система видеонаблюдения с искусственным интеллектом.

"Логическое продолжение инвестиционного проекта - строительство третьей очереди мегафермы. Для этого мы готовы оказать инвесторам необходимую поддержку. В результате мегаферма в Голышмановском районе станет крупнейшей в России, а жители муниципалитета получат дополнительные рабочие места", - подчеркнул врио губернатора.

По мнению генерального директора предприятия "Тюменские молочные фермы" Андрея Григоращенко, в Тюменской области сформирован прекрасный инвестиционный климат.

"Правительство региона всегда оказывает нам всю необходимую поддержку при прохождении административных процедур. Начало строительства третьей очереди мегафермы запланировано на август 2018 года. Завершить работы по возведению новых коровников инвесторы рассчитывают зимой 2018 года", - рассказал Андрей Григоращенко. После выхода на проектную мощность предприятие "Тюменские молочные фермы" будет ежегодно производить 42 тыс. тонн молока.

Александр Моор отметил, что инвестору будет оказано содействие в ускорении экспертизы проекта строительства третьей очереди мегафермы. Это необходимо для получения льготных кредитов по линии Минсельхоза РФ.

"Комфортные условия для бизнеса мы создаем не только в Голышмановском районе, но и во всей Тюменской области. Мы и в будущем будем привлекать инвесторов, оказывая им необходимую помощь", - подчеркнул врио главы региона.

Евгений Бабенко