Тюменские единороссы провели партийную конференцию

Фото партии «Единая Россия» Фото партии «Единая Россия»

XXXI конференция городского отделения "Единой России" прошла в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В ходе заседания партийцы обсудили участие в избирательной кампании по выборам депутатов Тюменской городской думы, предвыборную программу городских единороссов и приняли решение о выдвижении кандидатов на предстоящие выборы.

Как отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, много интересных идей по развитию областного центра было высказано в ходе дебатов предварительного голосования "Единой России" по определению кандидатур для выдвижения в Тюменскую городскую думу. Кроме того, в ходе голосования появилось много новых людей, чьи предложения заслуживают внимания.

Всего в регионе прошли 63 площадки дебатов, в которых приняли участие около восьми тысяч тюменцев. Помимо них, участники предварительного голосования проводили встречи с жителями, обсуждали те темы, которые их волнуют.

"Именно эти встречи, предложения, высказанные на дебатах, стали основой нашей предвыборной программы "Моя Тюмень – мой выбор", а соответственно и решений, которые будут приниматься в новом созыве", — отметил Артюхов.

Он сообщил, что тюменские единороссы идут на выборы в городскую думу со списком из 46 человек, в котором представители всех отраслей: экономики, образования, здравоохранения, культуры, спорта.

"Это очень важный момент, который свидетельствует о том, что "Единая Россия" — развивающаяся, способная меняться политическая организация, для которой главным ориентиром являются интересы страны, региона, города. Эти слова подтверждает тот факт, что из прошлого состава городской думы в победителях ПГ около 30% действующих депутатов, остальные — это новые имена", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный представил проект программы "Моя Тюмень – мой выбор". Он отметил, что один из важнейших разделов — экономический. "Большие инвестиционные проекты реализуется на Тобольской и Уватской площадках, Тюмень тоже не стоит в стороне. Здесь нет такой сферы, где бы инвестиционные проекты не реализовывались. Это и медицина, и строительные материалы, и дорожное строительство, и сфера обслуживания. Мы должны и дальше создавать привлекательный климат для развития производства и создания новых рабочих мест", – подчеркнул он.

Еще одно важное направление, по его мнению, которое отражено в программе, - это жилищное строительство и реализация жилищных программ. "Всей страной в ближайшем будущем мы должны построить более 120 миллионов квадратных метров жилья. В Тюмени очень мощный строительный комплекс. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев провел селекторное совещание по проекту введения нового закона по ликвидации аварийного жилья. В нем уже много прописано новелл, которые будут связаны с деятельностью муниципалитетов. Именно они являются главным звеном в реализации этой программы. Будущий депутатский корпус должен этому уделить особое внимание и ориентировать на это население. Все программы должны быть продолжены, а мы должны являться гарантом того, что они будут реализованы", - сказал он.

Участник предварительного голосования Андрей Голоус в своем выступлении подчеркнул, что численность населения Тюмени составляет 770 тыс. человек. К 2025-2026 годам город может стать миллионником. В городе детей дошкольного возраста – 52 тыс., а школьников – более 80 тыс.

Выступающий акцентировал внимание и на высшем образовании. "Показательно, что два наших вуза – Тюменский индустриальный и Тюменский государственный университеты - вошли в сотню лучших по России по версии Forbes. Львиная доля поступающих в них – выпускники наших тюменских школ, которые, к слову, вышли на высокий уровень по подготовке выпускников-стобалльников", — добавил он.

По мнению Андрея Голоуса, новому составу городской думы нужно взять пример с коллег-депутатов областной думы, где члены фракции "Единая Россия" занимаются реализацией проектов. "Если будем работать с ними в этом же направлении, то это даст большие и хорошие результаты", – сказал он и поблагодарил предыдущий состав думы за проделанную работу.

Директор птицефабрики "Тюменский бройлер" Оксана Величко предложила особое внимание уделить формированию бюджета города. "Тюмень растет, увеличивается численность жителей, появляется новая инфраструктура. Нам нужно подумать, как содержать это большое хозяйство. Необходимо позаботиться о бюджете, а для этого надо понимать, как он пополняется. Один из источников – налог на доходы физических лиц – НДФЛ, это значит, что чем обеспеченнее наши граждане, тем стабильнее будет пополняться бюджет".

Она добавила, что крайне важно привлечение инвесторов, однако нужно понимать, что в рамках города приход большого бизнеса маловероятен, поэтому основной источник налогов — это малый и средний бизнес.

"Нам предстоит избрать нового губернатора. Нового главу получит и город, кроме того, состоятся выборы в городскую думу. Депутаты нового созыва должны будут принять эстафетную палочку от той команды, что работала до них. Преемственность определяет успех в ближайший период. И программа "Единой России" отвечает этому параметру", - подчеркнула Величко.

"Партия ставит задачу существенно улучшить качество жизни людей и обеспечить динамичное и устойчивое экономическое развитие города Тюмени: увеличить инвестиционную привлекательность города, дать новый толчок развитию предпринимательской деятельности, обеспечить город объектами социального, культурного и спортивного назначения", — заключил Андрей Артюхов.