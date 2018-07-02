В Тюмени сыграли "Зенит", "Ливерпуль" и "Реал"

фото портал "Тюмень - наш дом" фото портал "Тюмень - наш дом"

В один день в Тюмени сыграли "Зенит", "Ливерпуль", "А4", "Анзоры" и "Реал" в рамках соревнований по мини-футболу среди подростков от 5 до 15 лет. Юные тюменцы провели товарищеский турнир в поддержку своих кумиров.

Победу одержала команда "Анзоры", серебро – у "А4", бронза – у "Ливерпуля" . Все участники получили подарки, а победители – новые мячи с символикой чемпионата мира по футболу.

Событие организовал для детей инструктор по спорту ДЮЦ "Авангард" Антон Радченко и директор компании "Военно-врачебная коллегия Тюмень" Антон Пискулин.

Ребята сами придумали им названия. На что не пойдешь, чтобы хоть самую малость походить на своих кумиров – профессионалов.

Игроки в дворовом футболе, как правило, универсальные. Но когда в твоей команде есть спортсмены, которым 5 лет, то приходится учитывать физические данные партнеров.

К слову, турнир объединил не только игроков, но и болельщиков. Покорил всех и комментатор Кирилл Стрижов. Скоростной, техничный и современный футбол вызывает у него яркие и сильные эмоции. Трансляции шли в группе ВК "Тюмень – наш дом", и посмотрели их более тысячи человек. Интрига матча была еще и в том, что Кирилл сам выходил на поле. Он один из результативных игроков сборной "А4". И для него футбол – отличная возможность самовыразиться.

"Турнир, который прошел на дворовой площадке, подарил самые честные и положительные эмоции, которые только могут быть в мире спорта. На таких соревнованиях начинающие футболисты учатся бороться и побеждать, и, когда становится знакомым ощущение успеха, – планка заметно вырастает. У нас есть все условия для того, чтобы воспитать спортсменов: современные детские площадки, грамотные спорторганизаторы и турниры, в которых может принять участие каждый. На поле царит дух спортивной борьбы. Наша задача – поддержать этот интерес и вдохновить юных футболистов на новые победы", – подчеркнул Антон Пискулин.