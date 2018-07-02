Александр Моор встретился с Николаем Цукановым

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Полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов провел первую рабочую встречу с главами регионов 2 июля. В совещании принял участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Глава государства оказал мне высокое доверие, назначив своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Работать здесь большая честь. УрФО — индустриальное сердце России", — сказал Цуканов в приветственном слове.

Руководители регионов доложили полпреду президента о положении дел на территориях, исполнении поручений президента, в частности майских указов.

Александр Моор поздравил Николая Цуканова с назначением на должность полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Врио губернатора Тюменской области в своем выступлении сообщил об успехах региона в привлечении инвестиций (первое место в национальном рейтинге, рост промышленности и АПК). Он упомянул последние события ЧМ по футболу. "Побеждает команда, у которой есть мотивация. Сегодня губернаторы УФО представляют такую команду, - высказал мнение Александр Моор. -Между регионами, входящими в состав округа, сложились добрые партнерские взаимоотношения. Под патронажем полпредства реализуется множество совместных проектов, выстраивается наше эффективное сотрудничество".

Николай Цуканов подчеркнул важность командной работы с губернаторами и заявил, что институт полпредства направлен на оказание помощи в решении непростых социально-экономических вопросов территорий.