Прокуратура: ликвидирована свалка на улице Знаменской в Тюмени
фото прокуратура Тюменской области
Свалка на ул. Знаменской в Тюмени ликвидирована по итогам проверки прокуратуры, проведенной по публикациям в Интернете, сообщает региональная прокуратура.
В июне в сети Интернет была распространена информация о несанкционированной свалке на ул. Знаменской. Рядом находится детская площадка. Прокуратура Калининского округа Тюмени провела проверку. Установлено, что захламленная территория является местом общего пользования.
В связи с этим прокуратура округа предъявила в Калининский районный суд Тюмени иск, в котором потребовала обязать Управу Калининского округа Тюмени убрать свалку.
Управа, не дожидаясь судебного решения, добровольно очистила территорию от бытовых отходов и мусора.