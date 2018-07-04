Прокуратура: ликвидирована свалка на улице Знаменской в Тюмени

фото прокуратура Тюменской области фото прокуратура Тюменской области

Свалка на ул. Знаменской в Тюмени ликвидирована по итогам проверки прокуратуры, проведенной по публикациям в Интернете, сообщает региональная прокуратура.

В июне в сети Интернет была распространена информация о несанкционированной свалке на ул. Знаменской. Рядом находится детская площадка. Прокуратура Калининского округа Тюмени провела проверку. Установлено, что захламленная территория является местом общего пользования.

В связи с этим прокуратура округа предъявила в Калининский районный суд Тюмени иск, в котором потребовала обязать Управу Калининского округа Тюмени убрать свалку.

Управа, не дожидаясь судебного решения, добровольно очистила территорию от бытовых отходов и мусора.