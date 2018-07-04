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Александр Моор встретился с руководителем компании "Роснефть" Игорем Сечиным

Губернатор, 21:24 04 июля 2018

admtyumen.ru

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор провели рабочую встречу в центральном офисе компании в Москве. На ней рассматривались вопросы, связанные с деятельностью компании на территории Тюменской области и реализацией социальных проектов.

По итогам встречи Александр Моор и Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о финансировании в 2018 году социальных проектов в регионе. Средства "Роснефти" будут направлены на развитие социальной инфраструктуры области, поддержку учреждений здравоохранения, образования, детских домов, общественных организаций коренных народов Севера, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-нефтяников.

Как сообщает пресс-служба ПАО "НК "Роснефть", компания с 2014 года успешно реализует в Тюменской области инвестиционный проект развития группы Уватских месторождений, стабильно увеличивает объемы нефтедобычи, обеспечивает поступления значительных сумм налогов в консолидированный бюджет области, наращивает объем инвестиций в проект и создает новые рабочие места. ООО "РН-Уватнефтегаз" в 2017 году добыло более 9,5 млн тонн нефти и перечислило в бюджет области более 8 млрд рублей налоговых платежей.

НК "Роснефть" активно способствует развитию местных предприятий, привлекая их в качестве поставщиков и подрядчиков в рамках закупочных процедур. С 2015 года с предприятиями Тюменской области заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму около 118 млрд рублей. В настоящее время 239 организаций области имеют действующую аккредитацию на участие в закупочных процедурах ПАО "НК "Роснефть", из них 187 – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Напомним, ПАО "НК "Роснефть" и правительство Тюменской области в декабре 2013 года заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие сторон в области реализации промышленных, финансовых, инвестиционных и социальных программ. В июне 2017 года в ходе XХI Петербургского международного экономического форума ПАО "НК "Роснефть" и правительство Тюменской области заключили дополнительное соглашение, предусматривающее сотрудничество в области импортозамещения и оказание поддержки в 2017 году социальным проектам в регионе.

Соб. инф.

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# Александр Моор , Игорь Сечин , РН-Уватнефтегаз , Роснефть , социальная сфера

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