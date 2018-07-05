В Свердловской области на пожаре погибли двое детей

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Уголовное дело по факту гибели в результате пожара двух малолетних детей возбуждено в городе Каменск-Уральский, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

В квартире на четвертом этаже жилого дома на ул. Гражданская произошел пожар. В результате возгорания погибли трое человек, в том числе двое малолетних детей (девятилетняя девочка и пятилетний мальчик).

На место происшествия выехала усиленная следственная группа в составе следователей и криминалистов областного управления СК России, сотрудников следственного отдела по городу Каменск-Уральский СК, отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СКР, также на месте работает пожарная лаборатория МЧС и полицейские.

Устанавливаются очаг и точная причина возгорания, выясняются условия, в которых воспитывались малолетние дети. Также устанавливаются обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СКР по Свердловской области.