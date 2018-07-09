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Два лесных пожара действуют в Югре

Происшествия, 13:27 09 июля 2018

фото ИА "Север-пресс"

Два лесных пожара действуют в Нижневартовском районе на землях Корликовского участкового лесничества. Они возникли вечером 3 июля. За выходные их площадь увеличилась на 153 га и составляет 667 га, сообщает правительство Югры.

За 7-8 июля в лесах автономного округа обнаружено и потушено 6 лесных пожаров на землях Белоярского, Березовского и Нижневартовского лесничеств. Их общая площадь составила около 14 га, причиной стали преимущественно грозы.

Напомним, лесные пожары в районе находятся в зоне контроля специалистов авиалесоохраны Югры, по типу возгорания относятся к низовым. Они не представляют угрозы населенным пунктам, объектам экономики и энергетики, газовым и нефтяным трубопроводам.

Бесплатный номер круглосуточной прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

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# лесные пожары , Югра

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