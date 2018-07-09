По поручению Александра Моора школу в Калмакском оснастят современным оборудованием

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Среднюю школу в с. Калмакском Армизонского района не только капитально отремонтируют, но и оснастят современным оборудованием. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Двухэтажная кирпичная школа в селе Калмакском была построена в 1985 году. Сегодня ее посещают 66 учащихся и 20 воспитанников дошкольного отделения. Это единственная школа в районе, в которой не делался капитальный ремонт. У села Калмакское есть неплохие перспективы для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. Количество школьников в селе не сокращается", - доложил глава администрации Армизонского района Евгений Золотухин, добавив, что подготовка проекта капремонта Калмакской средней школе близится к завершению - в ближайшее время он должен пройти государственную экспертизу.

"Кроме проекта капремонта, я поручил подготовить смету для приобретения нового оборудования. Если мы делаем капитальный ремонт школы, то дети и педагоги в итоге должны получить не только красивое здание, но и все возможности для получения качественного, современного образования. Думаю, мы учтем расходы на капремонт и модернизацию Калмакской средней школы в проекте областного бюджета на 2019-2021 годы", - сказал Александр Моор.

В ходе рабочей поездки врио главы региона посетил Армизонскую среднюю общеобразовательную школу.

"В 2017-2018 учебном году в нашей школе учатся 685 человек. Количество выпускников 9 класса - 63 человека, выпускников 11 класса – 26 человек. В школе трудятся 49 педагогов, 14 из них имеют высшую квалификационную категорию", - рассказала директор образовательного учреждения Людмила Каканова.

Осмотрев спортивный и тренажерный залы, Александр Моор пожелал армизонским школьникам успехов в сдаче норм ГТО. Врио главы региона побывал в школьной столовой и учебных кабинетах, а также пообщался с воспитанниками кружка 3D-моделирования и дошкольниками, которых готовят к поступлению в первый класс.

"Видно, что хозяин в школе есть. Здесь созданы все условия для того, чтобы сельские ребята могли получать качественные знания и выстраивать свою личную образовательную траекторию в будущем", - отметил Александр Моор.

Напомним, в День знаний 1 сентября в Тюменской области будут введены в эксплуатацию три школы - в Тюмени, Ишиме и Тобольском районе.

"В последние годы мы взяли хороший темп - ежегодно сдаем в эксплуатацию одну новую школу и один-два детских сада. Но сегодня, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, перед нами стоит еще более амбициозная задача - обеспечить местами в детсадах всех детей. Задача непростая, поскольку у нас положительная динамика рождаемости. Но все поручения президента Тюменская область исполняет в срок", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко