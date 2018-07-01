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Тюменские пловцы отличились на первенстве Европы

Спорт, 16:43 10 июля 2018

Фото ГАУ ТО «ОСШОР»

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Тюмени Елизавета Клеванович и Арсений Чивилев завоевали награды континентального первенства Европы по плаванию среди юниоров.

Выступая в эстафетах в квартете с представителями других субъектов России, Елизавета Клеванович стала трехкратной чемпионкой соревнований, а также пополнила свою копилку серебряной и бронзовой медалями. Кроме этого по результатам заплывов вольным стилем в дистанциях 50 м и 100 м спортсменке покорились вторые места на пьедестале.

Арсений Чивилев в мужских и смешанных эстафетах 4х100 м вольным стилем и комплексным плаванием завоевал четыре награды высшего достоинства, сообщает пресс-служба ОСШОР.

Сборная России сумела подняться на пьедесталы первенства практически во всех дистанциях. По итогам мероприятия трофей LEN был вручен команде России, спортсмены которой набрали наибольшее количество рейтинговых очков – 1445 - и стали победителями в общекомандном зачете. На второй строчке рейтинга команда Великобритании (956), на третьей – Италии (924).

Российская команда заняла первую строчку медальной таблицы соревнований, завоевав 34 медали – 18 золотых, 12 серебряных и четыре бронзовых. На втором месте команда Венгрии – 19 (12-2-5), на третьем Великобритании – 13 (6-3-4).

В первенстве Европы по плаванию среди юниоров приняли участие сильнейшие пловцы Старого Света, прошедшие отбор по результатам национальных стартов. В состав сборной России были включены 39 спортсменов: 21 юноша и 18 девушек.

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# первенство Европы , плавание

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