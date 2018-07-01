Наркоторговца из Ханты-Мансийска отправили в колонию строгого режима
Фото прокуратура по ХМАО
К семи годам колонии строгого режима приговорили жителя Ханты-Мансийска за торговлю наркотиками, сообщает прокуратура по ХМАО.
Суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.
Гособвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что с января 2018 года подсудимый занимался сбытом наркотиков на территории Ханты-Мансийска.
Он получил от неустановленного лица гашиш для размещения в тайниках, однако его задержали сотрудники полиции.
Суд назначил виновному семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.