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Наркоторговца из Ханты-Мансийска отправили в колонию строгого режима

Происшествия, 14:49 11 июля 2018

Фото прокуратура по ХМАО

К семи годам колонии строгого режима приговорили жителя Ханты-Мансийска за торговлю наркотиками, сообщает прокуратура по ХМАО.

Суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Гособвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что с января 2018 года подсудимый занимался сбытом наркотиков на территории Ханты-Мансийска.

Он получил от неустановленного лица гашиш для размещения в тайниках, однако его задержали сотрудники полиции.

Суд назначил виновному семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , суд , Ханты-Мансийск

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