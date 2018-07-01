Бизнес Китая предложил Тюменской области создать Российско-китайский бизнес-парк

фото Тюменская торгово-промышленная палата фото Тюменская торгово-промышленная палата

Российско-китайский бизнес-парк, который объединит под одной крышей торгово-выставочную, культурно-образовательную и развлекательные площадки предложили реализовать в тюменском регионе представители делегации Китая на Российско-китайской деловой сессии, сообщает Тюменская торгово-промышленная палата.

"Подобный парк существует в Санкт-Петербурге, и он стал необходимым центром поддержки государственных программ. В его стенах организуются встречи для решения всех необходимых вопросов совместного взаимодействия. Сегодняшняя деловая сессия в Тюмени – это важный шаг к установлению более тесного партнерства между Тюменской областью и КНР, - говорит генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган. - И речь идет не только об экономике и инвестициях, но и культурных, образовательных проектах. Например, в наш бизнес-парк в Питере привлекаются студенты двух государств, которые также общаются между собой. Площадка востребована и у туристов. Подсчитано, что за время существования бизнес-парка его посетило более 150 тысяч туристов из Китая".

Как отметил Чэнь Чжиган, бизнес-парк привлекает и своими масштабами: самые большие рестораны в России и туристические магазины находятся в нем. "Нам бы хотелось в этом направлении поработать с тюменцами, потому что и столица региона и ее жители нам очень симпатичны", - резюмировал он.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин подчеркнул, что предприниматели региона готовы откликнуться на предложения китайской стороны строить бизнес вместе. Обсудить планы и договориться сторонам поможет организованная в Тюмени биржа контактов.

Отметим, Российско-китайская деловая сессия в Тюмени является региональным продолжением V Российско-Китайского ЭКСПО, который в 2018 году проводился в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. От Китайской Народной Республики в Тюмень прибыла делегация, включающая представителей Посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 китайских компаний различных отраслей промышленности.