ДТП с участием общественного транспорта находится на контроле у администрации Тюмени

фото ГИБДД по Тюменской области фото ГИБДД по Тюменской области

Ситуации, в которых в ДТП попадают водители городского маршрутного транспорта, находятся под пристальным контролем администрации Тюмени. Специалисты выясняют детали и причины происшествий, сообщает администрация города.

"Водитель автобуса малой вместимости Iveco, ставший причиной ДТП, случившегося рано утром – в 5 часов 40 минут – 11 июля на перекрестке улиц Ленина и Перекопской, не работал в этот день на городском маршруте и не перевозил пассажиров", – сообщил главный специалист отдела безопасности дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Андрей Елисеев.

Причиной дорожно-транспортного происшествия послужило банальное несоблюдение очередности проезда перекрестка водителем автобуса Iveco. В отношении водителя, который совершил ДТП на перекрестке с автобусом ПАЗ, сотрудники ГИБДД составили административный протокол.