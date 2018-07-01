В серьезном ДТП в Тюмени погиб один человек, четверо пострадали
Автобус маршрута № 14 и автомобиль Toyota столкнулись на ул. Аккумуляторной в Тюмени вечером 12 июля. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщает областной департамент здравоохранения.
На месте аварии работали три бригады скорой помощи. К врачам обратились четыре человека.
"Двоим помощь была оказана на месте, двоих доставили в ОКБ № 2, - рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина. - Также была зафиксирована смерть одного из участников ДТП".
Мужчина от полученных травм скончался еще до прибытия медиков. Пострадавший, доставленный в ОКБ № 2, находится в реанимации.
"Пациент в сознании, его состояние стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вторая доставленная после оказания помощи была направлена на амбулаторное наблюдение", - добавила Александра Малыгина.
Кто стал виновником серьезного ДТП, установят сотрудники Госавтоинспекции.