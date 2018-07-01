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В серьезном ДТП в Тюмени погиб один человек, четверо пострадали

Происшествия, 13:37 13 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Автобус маршрута № 14 и автомобиль Toyota столкнулись на ул. Аккумуляторной в Тюмени вечером 12 июля. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщает областной департамент здравоохранения.

На месте аварии работали три бригады скорой помощи. К врачам обратились четыре человека.

"Двоим помощь была оказана на месте, двоих доставили в ОКБ № 2, - рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина. - Также была зафиксирована смерть одного из участников ДТП".

Мужчина от полученных травм скончался еще до прибытия медиков. Пострадавший, доставленный в ОКБ № 2, находится в реанимации.

"Пациент в сознании, его состояние стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вторая доставленная после оказания помощи была направлена на амбулаторное наблюдение", - добавила Александра Малыгина.

Кто стал виновником серьезного ДТП, установят сотрудники Госавтоинспекции.

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# ДТП , скорая помощь

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