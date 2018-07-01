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В Тюмени идет проверка по факту падения ребенка с седьмого этажа жилого дома

Происшествия, 11:38 14 июля 2018

Фото СК РФ

Доследственная проверка по факту падения мальчика 2013 года рождения из окна балкона седьмого этажа дома по ул. Широтной вечером 13 июля идет в Тюмени. От полученных повреждений смерть ребенка наступила на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Тюменской области, в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# несчастный случай , падение с высоты , следственный комитет

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