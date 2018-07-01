В Тюмени идет проверка по факту падения ребенка с седьмого этажа жилого дома
Фото СК РФ
Доследственная проверка по факту падения мальчика 2013 года рождения из окна балкона седьмого этажа дома по ул. Широтной вечером 13 июля идет в Тюмени. От полученных повреждений смерть ребенка наступила на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по Тюменской области, в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.