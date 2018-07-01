В Тюмени идет проверка по факту падения ребенка с седьмого этажа жилого дома

Фото СК РФ Фото СК РФ

Доследственная проверка по факту падения мальчика 2013 года рождения из окна балкона седьмого этажа дома по ул. Широтной вечером 13 июля идет в Тюмени. От полученных повреждений смерть ребенка наступила на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Тюменской области, в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.