Абатский район вносит весомый вклад в развитие Тюменской области

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Абатский район вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей района с 95-летним юбилеем муниципалитета.

"Еще немного, и мы с вами отметим столетие Абатского района. Но и за сегодняшней юбилейной датой стоит богатая история абатской земли, а самое главное - судьбы людей, которые здесь живут", - отметил врио главы региона.

Соседство с Сибирским трактом предопределило развитие райцентра и прилегающих территорий, сказал Александр Моор. "В давние времена здесь проходили ярмарки. Товары, которые производили абатские мастера, всегда пользовались спросом. Сегодня географическое положение муниципалитета открывает перед ним новые перспективы, ведь на абатской земле живут трудолюбивые люди, которые любят свою малую родину", - добавил он.

Александр Моор вручил трем жителям района благодарности губернатора Тюменской области за многолетний добросовестный труд. Врио главы региона тепло поздравил несколько абатских семей с золотыми свадьбами и вручил им памятные медали. Затем он прошел по праздничному "Хлебосольному бульвару" и посетил районный краеведческий музей.

Евгений Бабенко