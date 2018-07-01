Сто КОИБов будут использовать на выборах в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

114 комплексов обработки избирательных бюллетеней будут использованы на выборах в Тюменской области 9 сентября. Девять КОИБ-2017 установят в Тобольске, пять – в Тюменском районе, и сто в Тюмени, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" заместитель председателя облизбиркома Светлана Кашкарова.

По ее словам, техническими средствами подсчета голосов будут оснащены крупные избирательные участки, где голосует от 1 до 1,5 тыс. человек.

КОИБ-2017 существенно отличается от предыдущих версий: прост в сборке, оснащен сенсорным экраном вместо кнопок и более "разговорчив". Комплекс состоит из двух пластиковых контейнеров, двух сканеров и принтера. Именно сканер доставил организаторам хлопот на выборах президента РФ в марте. На это жаловались и наблюдатели от политических партий.

"Да, были чисто технические неурядицы. Сканеры не всегда читали бюллетень, не различали, к примеру, печати, - сообщила Светлана Кашкарова. - У нас были представители Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, которые разрабатывали этот аппарат. Они забрали все сканеры, чтобы доработать программное обеспечение КОИБ-2017. К концу июля они вернутся в регион и будут готовы к работе".

Выборы губернатора Тюменской области состоятся в единый день голосования 9 сентября 2017 годы. Они назначены в связи с переходом Владимира Якушева на работу в правительство России – министром строительства и ЖКХ. Кроме того, в этот день будут избраны депутаты Тюменской городской думы и пройдут довыборы в муниципалитетах.

Борис Олейник