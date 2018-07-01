Госдума расширила права строителей на ускоренное рассмотрение жалоб в ФАС

фото fas.gov.ru фото fas.gov.ru

Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для обжалования в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) решений в сфере градостроения, сообщает ФАС.

"Законопроект, поддержанный депутатами, расширяет основания для обжалования действий органов власти в антимонопольном органе по "ускоренной" процедуре. В частности, речь идет о незаконном отказе органов власти в приеме документов и заявлений, а также о предъявлении ими к заявителю и его документам незаконных требований", - сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

С 2016 года жалобы на органы власти и сетевые организации в сфере строительства рассматриваются антимонопольным органом по "ускоренной" процедуре - в течение 7-14 рабочих дней, в соответствии со ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Однако обжаловать действия органа власти по "ускоренной" процедуре можно было лишь по двум основаниям: если он нарушил срок осуществления процедур из исчерпывающего перечня либо предъявил требование осуществить процедуру, не предусмотренную перечнем.

"Если ранее на восстановление своих прав у предпринимателей могло уйти несколько месяцев, то теперь этот процесс значительно упростится и ускорится, что, безусловно, положительно отразится на развитии инвестиционно-строительной деятельности", - заключил замглавы ФАС России.