Тюменские футболисты одержали победу над "Балтикой"

фото ФК "Тюмень" фото ФК "Тюмень"

Со счетом 4:1 завершилась встреча ФК "Тюмень" и калиниградской "Балтики" в рамках первенства России по футболу среди команд ФНЛ, сообщает клуб.

На пятой минуте новобранец сибиряков Игорь Коронов отправил мяч в ворота соперника. В конце тайма новичок клуба Максим Вотинов сумел оформить дубль. На 41 минуте после эффектной распасовки мощный форвард головой в падении удвоил счет. Под самый занавес первого тайма Вотинов сделал счет неприличным, удачно замкнув подачу с углового – 3:0. Примечательно, что все три голевые передачи оформил Коронов.

В старте второго тайма – после затяжной атаки не без рикошета ворота тюменцев распечатал Владимира Дядюн – 1:3.

Но от четвёртого гола калининградцы не спаслись. Коронов бил штрафной – голкипер гостей справился, но на добивании оказался Вотинов. После его удара мяч отрикошетил от защитника "Балтики" в ворота – 4:1.

22 июля черно-белые отправятся в гости к "Нижнему Новгороду", с которым сыграют в рамках второго тура Олимп-первенства ФНЛ.