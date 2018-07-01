Тюменский агропром готовится отправить на Ямал и в Югру свежий урожай овощей

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Свежий урожай овощей, молочную продукцию, полуфабрикаты из курицы, говядины, индейки и рыбы привезут тюменские производители на сельхозярмарки на Ямал и в Югру. Так, 7 и 8 сентября продукцию, выращенную на тюменской земле, представят в Новом Уренгое и Тарко-Сале, а 21 и 22 сентября ярмарки пройдут в городах Надым и Губкинский.

Тюменский агропром уже достаточно хорошо зарекомендовал себя в округах. За последние годы только на Ямале прошло 76 ярмарках, на которых реализовали более 900 тонн продуктов. В 2018 году ямальцы приобрели 39 тонн продукции из Тюменской области. Традиционно, высоким спросом пользуется молочная продукция "Тобольского гормолзавода", тюменских "Золотых лугов". Полюбились жителям Ямала и полуфабрикаты, и колбасы "Ишимского мясокомбината". Яйца и птица птицефабрик "Боровской" и "Пышминская" - заняли достойное место в меню северян.

"Основной положительный эффект от проведения выездных ярмарок для округа – это насыщение его продовольственного рынка качественными, безопасными отечественными товарами", - рассказал в интервью "Север-Пресс" заместитель директора департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Станислав Закревский.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ярмарки также стартуют в сентябре. В 2018 году они уже проводились в Когалыме, Лангепасе, Нягани и Югорске. Всего, за четыре года в разных городах Югры были организованы 84 выездные ярмарки.

Из Тюменской области на Север везут говядину, крольчатину, птицу, субпродукты, рыбные пресервы, копчености, мясные деликатесы, а также овощи, молочные продукты, сыры, сливочное и рапсовое масло, мед, конфеты, варенье и чай.

Помимо широкого ассортимента свежих и экологически чистых продуктов (нужно отметить, что качеству продуктов питания в Тюменской области региональные власти уделяют особое внимание – большинство продуктов поставляется в школьные столовые и детские сады, больницы и другие социальные учреждения), тюменцы привлекают северян гибкой ценовой политикой. Производители уже убедились, что хороший товар по приемлемым ценам найдет своего покупателя, что важно – постоянного.

"Сегодня объемы производства продукции агропромышленного комплекса таковы, что товарами достаточно широкой номенклатуры можно снабдить несколько регионов. Поэтому мы должны расширить практику выездных торговых ярмарок тюменских производителей в северные города. Как показывает опыт, они пользуются большой популярностью, особенно в период осенних заготовок", - отмечает Александр Моор.

Сейчас так же рассматривается вопрос о создании торговых представительств в округах. Это позволит выйти на северный рынок небольшим производителям, частным фермерским хозяйствам юга области.

Екатерина Исаева