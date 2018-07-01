Тюменская область примет участие в подготовке паспорта нацпроекта по жилищному строительству

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в селекторном совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым 19 июля.

На встрече также присутствовали главы еще 19 субъектов Российской Федерации, представители главного управления строительства, застройщики, члены общественного совета главного управления строительства.

Министр обсудил с регионами основной на ближайшие 6 лет документ – национальный проект по поддержке отрасли жилищного строительства во исполнение Указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Основная цель этого проекта – увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м к 2024 году. Для этого Минстрой России разработал паспорт проекта, включающий несколько направлений, в том числе по снижению процентной ставки ипотечного кредитования, по передаче и освоению в регионах федеральных земель под комплексную застройку, проект по развитию городской среды и проект по расселению аварийного жилищного фонда. Каждое из направлений требует тщательной проработки, обратной связи от регионов и застройщиков, чтобы учесть интересы граждан, бизнеса и власти.

"В совещании участвуют регионы, где вводится самое большое количество метров жилья, где фиксируется самый высокий миграционный прирост. На этих территориях сосредоточено 38% ВВП страны. Поэтому так важно, в режиме диалога с основными поставщиками квадратных метров жилья, разработать паспорт документа на ближайшие шесть лет, учесть все нюансы для дальнейшей эффективной работы", – отметил министр Владимир Якушев.

Еще одним вопросом совещания стало обсуждение изменений в законодательстве о долевом строительстве, новые нормы которого вступили в силу с 1 июля 2018 года. Участвующих во встрече застройщиков еще раз заверили о стоимости банковского сопровождения. В рамках соглашений достигнутых совместно со Сбербанком России, стоимость обслуживания одного расчетного счета застройщика составляет 5 тыс. рублей в месяц.

По итогам совещания все участники выразили готовность к совместной работе в рамках подготовки паспорта национального проекта по поддержке отрасли жилищного строительства.