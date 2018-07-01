Около трех тысяч тонн рыбы выловили ямальские рыбаки

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2,6 тыс. тонн рыбы выловили с начала путины рыбопромысловые предприятия. Это на 23 % ниже, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает правительство ЯНАО.

"До конца года рыбаки намерены достигнуть установленного плана в девять тысяч тонн. Это всего на тысячу меньше, чем в прошлом году. Доля, так называемой, "черной" рыбы в общих уловах составляет 65 процентов, остальное – ценные породы: пелядь, пыжьян, чир, ряпушка. Промысел ведется в пределах установленных квот. Некоторые предприятия их выловили, а некоторые только приступили. Все идет в плановом режиме", - сообщил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и торговли ЯНАО Вячеслав Жедулев.

Наилучших показателей по добыче за первое полугодие достигли: Горковский рыбозавод – 343 тонн, Новопортовский рыбозавод – 294 тонн, Аксарковское рыбопромысловое предприятие – 288 тонн, ООО "Святогор" – 227 тонн, агрофирма "Толькинская" – 135 тонн.

Вячеслав Жедулев напомнил, с 2018 года ямальские рыбопромысловые приятия могут планировать и рассчитывать стратегию работы на более длительный срок. Это связано с изменениями сроков перезаключения договоров долей квот: вместо десяти лет – 15. Заявочная компания уже наступила.