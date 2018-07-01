Тюмень стала столицей российского киберспорта в 2018 году

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Финал первого официального открытого Кубка России по киберспорту, который имеет статус международных соревнований, пройдет в Тюмени. Об этом сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит во время рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором 23 июля.

По словам Смита, группа экспертов в течение трех месяцев изучала многие площадки, преимущество было отдано Тюмени. Сказалась территориальное расположение - игрокам будет удобно добираться, у региона есть большой опыт проведения массовых мероприятий, и что немаловажно - развитие киберспорта поддерживают областные власти, в частности, Александр Моор. "Одним из определяющих факторов проведения финала Кубка Роосии по киберспорту стала поддержка региональных властей и лично Александра Моора. Соревнования пройдут при участии Министерства спорта РФ. В Тюмени мы осмотрели четыре площадки. Лучше всего под наши требования подходит Легкоатлетический манеж", - заявил Дмитрий Смит.

Александр Моор поблагодарил федерацию за доверие. "Тюменская область имеет большой опыт проведения крупных, ярких соревнований по разным видам спорта как всероссийского, так и международного масштаба. Я думаю, что в очередной раз мы организуем это мероприятие на высоком уровне, - сказал он. - Все кто к нам приедут в гости получат впечатления не только от общения с коллегами по киберспорту, но и массу других ярких впечатлений от пребывания на гостеприимной тюменской земле".

Руководитель Тюменской области подчеркнул, что проводя такие соревнования, в регионе создается площадка для развития киберспортсменов Тюменской области, северных партнеров - Югры и Ямала. Александр Моор уверен, что финал Кубка России по киберспорту пройдет на высоком уровне и станет импульсом к развитию и вовлечению молодых людей в этот вид спорта.

В Тюменской области с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов насчитывается более 60 тыс. жителей от 14 до 34 лет, заинтересованных компьютерным спортом. За последние полгода на территории Тюменской области прошли два киберспортивных фестиваля. В них приняли участие 3 тыс. 500 киберспорсменов из 80 городов и сел России и пяти стран мира. В Тюмени на турниры приехали 8 тыс. болельщиков из других городов.

Екатерина Исаева