"Ямал СПГ" отгрузил трехмиллионную тонну сжиженного природного газа

Фото правительство.янао.рф Фото правительство.янао.рф

Третий миллион тонн сжиженного природного газа отгрузила компания "Ямал СПГ" с первой очереди завода, сообщает правительство ЯНАО.

Его погрузили на танкер ледового класса. Это 41-я танкерная партия, отгруженная с первой очереди СПГ-завода с момента ее запуска в декабре 2017 года.

В июле начался летний навигационный период на Северном морском пути, что дало возможность отправки СПГ-танкеров ледового класса Arc7 в восточном направлении в страны азиатско-тихоокеанского региона без ледокольной поддержки, а также использования танкеров с более низким ледовым классом.

Накануне с производством "Ямал СПГ" имели возможность ознакомиться Чрезвычайные и Полномочные послы России, которые прибыли на Ямал по согласованию МИДа России и Правительства ЯНАО для ознакомления с социально-экономическим потенциалом арктического региона.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной Республике Андрей Денисов назвал проект "Ямал СПГ" "историей успеха".