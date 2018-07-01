На Ямале прохожий задержал насильника, напавшего на девочку

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Прохожий задержал подозреваемого в насилии над ребенком, пытавшегося сбежать с места преступления в Лабытнанги вечером 23 июля.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, 36-летний житель Ямала заманил девочку, не достигшую 12-летнего возраста, в кустарник за жилым домом.

Воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Его действия были прерваны проходившей мимо женщиной, поднявшей тревогу. Убегающего с места преступления насильника задержал случайный прохожий.

Подозреваемый, в отношении которого возбуждено дело, дает признательные показания. Следователи отмечают, что намерены ходатайствовать о заключении его под стражу. Потерпевшей девочке оказывают медицинскую и психологическую помощь.