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Новый убойный цех готов к запуску в Ялуторовском районе 

Экономика, 16:00 25 июля 2018

фото администрации Ялуторовского района

Убойный цех компании Павла Шалагинова готов к запуску. Стерильные помещения, собственная лаборатория, санузел, раздевалка со стиральной машиной и стеллажами для сушки рабочей одежды – все по евразийским стандартам, сообщает администрация Ялуторовского района.

"Это первый в муниципалитете пункт, работающий с частниками. И он вполне может обслуживать несколько районов области", – говорит начальник управления сельского хозяйства и инвестиционной политики администрации Ялуторовского района Павел Робканов.

Павел Шалагинов подтвердил, что у большинства соседей таких цехов нет, поэтому он готов закрыть потребности в этой услуге вплоть до Армизонского района. Главное – наладить алгоритм по работе с территориями, а для этого нужны агенты, которые будут заключать с населением договоры на выращивание сельхозживотных или организовывать групповые вывозы скота с подворий поселения.

Смена из пяти человек готова забивать до пяти голов КРС в день, то есть 1, 5 тыс. голов в год. Производству необходимо больше места для содержания животных, поэтому в планах строительство загона-накопителя.

В дальнейшем цех будет производить не только говядину. Идет строительство помещения для опаливания свиней. По всем стадиям обработки тушки будут перемещать на специальных тележках.

Кооператив не ограничивается мясным направлением. По завершении строительных работ на убойном пункте возобновится возведение собственного молочного завода. А еще здесь хотят заняться разработкой заброшенных полей и начать производство сена для ЛПХ.

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# убойный цех , Ялуторовск

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