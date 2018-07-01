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ВЦИОМ: ЧМ-2018 принес России большую пользу

Общество, 19:32 25 июля 2018

фото https://www.mos.ru

Проведение чемпионата мира по футболу принесло России больше пользы, считают 71 % россиян, сообщает ВЦИОМ.

Из опроса, проведенного центром, установлено, что в первую очередь, это событие улучшило имидж России, 60 %. Реже опрошенные говорят о развитии туризма и больших финансовых вложениях от туристов. Новые спортивные объекты и развитие инфраструктуры назвали по 12 % респондентов.

С негативной точки зрения на проведение чемпионата смотрят 9 % сограждан.Среди них каждый второй считает, что траты на мундиаль не окупятся; каждый третий думает, что деньги, затраченные на чемпионат, можно было потратить на нужды страны; каждый пятый увидел в кубке мира отвлечение населения от реальных проблем страны. Еще 15 % думают, что ничего мундиаль в нашей стране не изменил.

Более половины россиян полагают, что проведение чемпионата мира по футболу стоит потраченных на него денег. После проведения в нашей стране кубка мира 72 % сограждан ожидают улучшение отношения других стран к России.

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# ВЦИОМ , опрос , чемпионат мира по футболу

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