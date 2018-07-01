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Шашлык, борщ и солянка стали самыми популярными блюдами у болельщиков ЧМ-2018

Общество, 17:10 17 июля 2018

Фото РГК "Урарту" во "ВКонтакте"

Шашлык, борщ и солянка стали самыми популярными блюдами у болельщиков чемпионата мира по футболу в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

"Если говорить о популярности различных блюд, то на первых местах по спросу среди населения находились: традиционный шашлык, всевозможные закуски к пиву, борщ и солянка", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Оборот ресторанов и кафе в среднем по Московской области за время чемпионата мира вырос на 20 %, при этом количество пробитых чеков выросло на 10 %, а сумма, потраченная по одному среднему чеку, — на 5 %. Основной доход принесли увеличенные объемы продаж слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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# борщ , Подмосковье , чемпионат мира по футболу , шашлык

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