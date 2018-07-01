Матчи полуфиналов ЧМ-2018 в метро посмотрели более четырехсот тысяч пассажиров

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Более 400 тыс. пассажиров столичной подземки посмотрели полуфинальные матчи ЧМ-2018 Франция — Бельгия и Хорватия — Англия на 8 тыс. 720 экранах, установленных в 1 тыс. 896 вагонах, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Прямые трансляции на экранах в вагонах — одна из самых популярных новинок, реализованных в метро к чемпионату мира по футболу, показы матчей в поездах велись с первого дня чемпионата. Российские и иностранные болельщики оценили эту новинку и даже фотографировались на фоне экранов", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Поезда, в которых можно посмотреть футбол, ходят по всем линиям столичного метро, кроме Филевской и первого участка Большой кольцевой линии. Помимо трансляции матчей, на дисплеях показывают информацию об изменениях в работе метро и наземного транспорта, а также свежие новости города и мира.

Пассажирам, которые хотят посмотреть матч в поезде, не нужно толпиться в одном месте. В каждом вагоне, в зависимости от его модели, висит четыре больших экрана (диагональю 21,5 дюйма) или восемь средних (15,6 дюйма). Все дисплеи показывают видео в HD-качестве.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет 15 июля, на стадионе в "Лужниках". За титул чемпиона мира сразятся команды Франции и Хорватии.