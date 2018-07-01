Более пятидесяти тысяч болельщиков перевез столичный транспорт после финала ЧМ-2018

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Более 50 тысяч болельщиков перевез после финала ЧМ-2018 столичный транспорт. Чтобы помочь иностранным гостям сориентироваться в метро и городе, сотрудники столичного транспорта становились волонтерами, сообщается на сайте мэра Москвы.

Для перевозки болельщиков понадобилось всего один час и 10 минут. Самая большая нагрузка была на метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сразу после окончания церемонии награждения победителей чемпионата мира городским транспортом воспользовались 55 тысяч болельщиков со стадиона “Лужников”. Большая часть зрителей разъехалась за один час и 10 минут. Мы уже в третий раз получаем такой результат по стадиону “Лужников”. Это показатель стабильной работы московского транспорта. Благодаря содействию и слаженной работе сотрудников Управления ГИБДД по Москве, УВД на Московском метрополитене, транспортной полиции по ЦФО и Росгвардии перевозка болельщиков после всех московских матчей проходила организованно и быстро", — отметил он.

50,1 тыс. болельщиков уехали с "Лужников" и фанфеста на Воробьевых горах на метро, 3,3 тыс. — на бесплатных шаттлах S1 до станции "Парк культуры", а 1 тыс. 610 любителей футбола воспользовались аккредитованным такси.

Максим Ликсутов рассказал, что многие сотрудники транспортного комплекса на время ЧМ-2018 становились волонтерами и помогали иностранным гостям сориентироваться в метро и городе.

"Более 40 тысяч профессионалов транспортного комплекса Москвы были задействованы в перевозке болельщиков во время чемпионата мира. Многие наши сотрудники становились волонтерами и в дни матчей выходили к стадионам, чтобы помочь болельщикам сориентироваться в метро или подсказать, как пройти на стадион. За время чемпионата нам поступило много отзывов от иностранных гостей — все отмечают комфорт транспортной системы Москвы и ее бесперебойную работу", — добавил заммэра.