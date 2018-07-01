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Три человека погибли на трассе Тюмень-Омск

Происшествия, 11:03 26 июля 2018

фото управления ГИБДД по Тюменской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск около 19 часов 25 июля, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

На 212 км федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском районе произошло столкновение автомобилей "Nissan X-Trail", "Nissan Bluebird" и тягача "МАН" с полуприцепом.

По предварительным данным, водитель "Nissan X-Trail", выполняя маневр обгона и не успевая его закончить, допустил столкновение с попутным легковым автомобилем, после чего оба "Nissana" столкнулись со встречным грузовиком.

В результате происшествия погибли проживавшие в Ишиме 59-летний водитель и пассажиры "Nissan Bluebird": 58-летняя женщина и 11-месячная девочка. 66-летний водитель автомобиля "Nissan X-Trail", житель Нового Уренгоя и водитель грузового автомобиля травм не получили.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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# гибель , ДТП , Тюмень-Омск

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