Тюменским аграриям помогут обновить материально-техническую базу

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские сельскохозяйственные кооперативы могут претендовать на государственную поддержку в виде грантов на развитие материально-технической базы. В регионе объявлен соответствующий конкурс, сообщает департамент АПК Тюменской области.

В случае успешного прохождения отбора, кооператив может получить финансовую помощь по целому ряду направлений. Грант можно направить на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Приобрести и провести монтаж необходимого оборудования и техники для производства или оснащения лабораторий.

Кроме того, господдержка может быть направлена на приобретение специализированного транспорта для перевозки, обеспечения сохранности и реализации сельскохозяйственной продукции. Еще одним направлением предусмотрена возможность уплаты средствами гранта части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств.

Согласно положению максимальный размер гранта на один кооператив определяется в сумме, не превышающей 70 млн рублей и не более 60 % затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. Размер гранта определяет конкурсная комиссия по отбору получателей с учетом собственных средств кооператива, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

Для участия в конкурсе сельскохозяйственные потребительские кооперативы представляют документы в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области на почтовый адрес: 625000, Тюмень, ул. Хохрякова, 47 до 22 августа.