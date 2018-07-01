ЦСКА в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России

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Со счетом 1:0 завершилась встреча ЦСКА и "Локомотива" в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в матче за Олимп Суперкубок России. Армейцы в седьмой раз в истории стали обладателями почетного трофея, сообщает Российский футбольный союз.

Игру армейцы начали активно. На 5-й минуте Витиньо стрелял в дальний угол - мяч прошел рядом с целью. А уже на 12-й в армейских рядах произошла вынужденная замена: Алан Дзагоев уступил место на поле Георгию Щенникову. И почти сразу после своего появления он мог открыть счет. Подобрав "снаряд" рядом с линией штрафной, Щенников, воспользовавшись ошибкой обороны "красно-зеленых", нанес мощный удар по воротам, однако Гильерме не подкачал.

ЦСКА в целом владел преимуществом, но дивидендов из своих усилий у "красно-синих" извлечь никак не получалось. Впрочем, и "железнодорожники" в первом тайме не баловали своих поклонников активностью у ворот соперника. На последней минуте основного времени первого тайма Дмитрий Баринов выбежал на ударную позицию и нанес удар по центру, но мяч, который не лег как следует на ногу, проскочил мимо цели.

После перерыва ситуация на поле до поры до времени существенно не изменилась. Армейцы по-прежнему были острее, но затем "Локомотив", стараясь переломить ход игры, стал чаще угрожать владениям соперника. На 60-й минуте Витиньо уверенно продвинулся к воротам по центру и нанес завершающий удар из-за пределов штрафной. На 74-й минуте "красно-синие" зарядили под перекладину, однако Гильерме без особых проблем ликвидировал угрозу. А следом отличиться мог уже "Локомотив": подача углового завершалась ударом головой Ведрана Чорлуки, который зарядил рядом со штангой. Вскоре Рифат Жемалетдинов с близкого расстояния не сумел переиграть опытнейшего Игоря Акинфеева. На табло упорно продолжали гореть нули, которые в итоге перевели время в дополнительные таймы - по 15 минут каждый.

Первый дополнительный тайм получился снова безголевым. Перед его началом у "Локомотива" произошли две замены, однако, несмотря на свежих игроков, единственный по-настоящему памятный момент создали соперники. На 101-й минуте Марио Фернандес с близкого расстояния пытался затолкать мяч в сетку, но защита "Локомотива" вовремя накрыла удар.

И все-таки более настойчивый ЦСКА забил. И произошло это вскоре после очередной паузы между таймами, когда Хетаг Хосонов завершил армейскую атаку точным ударом в дальний угол - 1:0 в пользу армейцев.