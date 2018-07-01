На фестивале мототехники "Трак тур" можно поучаствовать в тестовых заездах

фото https://www.mos.ru/ фото https://www.mos.ru/

Новинки современной мототехники представят на фестивале "Трак тур", который пройдет 28 и 29 июля в мотошколе Мосгортранса. Гости увидят более двух десятков новых моделей мотоциклов, а также поучаствуют в тестовых заездах, сообщается на сайте мэра Москвы.

Для этого требуется водительское удостоверение с открытой категорией А. Еще одно обязательное условие — наличие закрытой обуви, куртки и длинных брюк. Шлем могут выдать на площадке. Предварительной регистрации на заезды нет. Записаться можно будет уже на фестивальной площадке.

"Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40 процентов", — рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По мнению экспертов, мотоцикл стал полноценным участником дорожного движения. Без этого вида транспорта уже нельзя представить современную Москву.

Мотошкола Мосгортранса начала работать в июле 2017 года. Занятия проводят на базе крупнейшего в столице учебно-курсового комбината ГУП "Мосгортранс", который с 1944 г. выпустил сотни тысяч высококвалифицированных водителей.