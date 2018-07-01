ВТБ поддерживает мясо-молочное производство в Тюмени

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Банк ВТБ в Тюменской области установил кредитный лимит группе компаний "Ясень" на общую сумму 300 млн рублей и сроком сделок до 3-х лет.

В рамках установленного лимита предприятиям группы предоставлены заемные средства на сумму 230 млн рублей на рефинансирование текущей задолженности и пополнение оборотных средств.

"Предприятие активно развивается: в прошлом году было полностью модернизировано молочное производство. Уверена, что с нашей поддержкой компания сможет еще более эффективно работать по всем направлениям своего бизнеса, выйти на новые показатели и тем самым укрепить свои позиции на рынке и обеспечить регион продукцией", – отметила руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Наталья Белокопытова.

Справка: ГК "Ясень" работает в регионе с 1999 года и является одним из основных игроков на рынке производства и реализации мясной и молочной продукции Тюменской области. Обладает собственной производственной базой, транспортной логистикой, торговой сетью, представленной собственными магазинами на юге Тюменской области (ТД Покровский).