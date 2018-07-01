К 100-летию Рязанского училища ВДВ выпущена памятная монета

фото https://www.cbr.ru/ фото https://www.cbr.ru/

К 100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова выпущена монета номиналом 3 рубля, сообщает Банк России.

На серебряной монете запечатлен момент вручения диплома выпускнику училища на фоне строя курсантов. Тираж монеты – 2 тыс. штук.

Также выпущена в оборот монета номиналом 25 рублей "Творения Тинторетто (Якопо Робусти)" серии "Сокровищница мировой культуры". На ней изображен фрагмент картины "Рождение Иоанна Крестителя" с выполненными в цвете центральными фигурами. В верхней части монеты – автопортрет художника. Монета вышла тиражом 1 тыс. экземпляров.

В серии "200 лет со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг" выпущены монеты номиналом 3 и 25 рублей. На оборотной стороне трехрублевой монеты изображена эмблема празднования 200-летия со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг на фоне логотипа 1900 года. Тираж монеты – 10 тыс. штук.

Оборотную сторону монеты номиналом 25 рублей украшает рельефное изображение фасада исторического здания Экспедиции, над ним – современная эмблема празднования 200-летия со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг на фоне ассигнации. Монета отчеканена тиражом 1 тыс. экземпляров.