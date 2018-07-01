Александр Моор: все преобразования в Тобольске должны быть согласованы с жителями

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Новая школа откроется в 15 микрорайоне Тобольска в сентябре 2019 года. Ход работ оценил врио губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Тобольск 31 июля.

Сейчас идет выбор подрядчика для строительства в 15 микрорайоне детского сада на 550 мест. Ориентировочно через месяц начнется строительство. Кроме того, в микрорайоне планируется строительство спортивного комплекса с бассейном и фитнес-центром, пешеходной зоны с велодорожками и площадкой для выгула собак, детские площадки.

Как отметил Александр Моор, важно чтобы все проекты согласовывались с жителями. "Тоболяки сами должны сказать, сколько им нужно парковочных мест, нужна ли спортплощадка, какие малые архитектурные формы. Жители должны ответить на все эти вопросы на этапе планирования. Задача муниципалитета их реализовать в том формате, о которой изначально договаривались", - поставил задачу руководитель региона.

Евгений Новоселов