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Интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Тамары Казанцевой

Политика, 16:16 01 августа 2018

фото duma72.ru

3 августа в 11 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Тамары Казанцевой.

Тема: "Депутатская деятельность Тамары Казанцевой".

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# интернет-конференция , облдума , Тамара Казанцева

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