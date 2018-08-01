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В Тюменской области началась уборка урожая

Экономика, 18:05 01 августа 2018

Фото krimm.ru

Уборку ранних овощных культур открытого грунта начали тюменские аграрии. Первыми к работам приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского района. Здесь на сегодня в общей сложности убрано 26 га. Общий валовый сбор составил больше одной тысячи тонн при урожайности порядка 440 центнеров с гектара. Большую долю составила уборка капусты — 980 тонн при урожайности более 500 центнеров с гектара. К реализации отгружено уже более 100 тонн свежего продукта урожая 2018 года.

Также неплохие первые результаты дает уборка свеклы. Всего с трех гектар получено 116 тонн этого овоща. Таким образом урожайность составила 387 центнеров с гектара.

Как отметил заместитель главы, председатель комитета по развитию АПК администрации района Александр Зоммер, это очень хороший показатель урожайности, особенно учитывая сложные погодные условия весной из-за которых посевная кампания затянулась. Валовый сбор прочих овощей, в том числе салата, составил на сегодня 38 тонн при урожайности 95 центнеров с гектара.

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# агрофирма КРиММ , капуста , свекла , уборочная кампания , Упоровский район

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