В Тюменской области началась уборка урожая

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Уборку ранних овощных культур открытого грунта начали тюменские аграрии. Первыми к работам приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского района. Здесь на сегодня в общей сложности убрано 26 га. Общий валовый сбор составил больше одной тысячи тонн при урожайности порядка 440 центнеров с гектара. Большую долю составила уборка капусты — 980 тонн при урожайности более 500 центнеров с гектара. К реализации отгружено уже более 100 тонн свежего продукта урожая 2018 года.

Также неплохие первые результаты дает уборка свеклы. Всего с трех гектар получено 116 тонн этого овоща. Таким образом урожайность составила 387 центнеров с гектара.

Как отметил заместитель главы, председатель комитета по развитию АПК администрации района Александр Зоммер, это очень хороший показатель урожайности, особенно учитывая сложные погодные условия весной из-за которых посевная кампания затянулась. Валовый сбор прочих овощей, в том числе салата, составил на сегодня 38 тонн при урожайности 95 центнеров с гектара.