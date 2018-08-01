Александр Моор обсудил с тобольской молодежью идеи благоустройства общественных пространств

фото: мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень фото: мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в экспертной сессии "Развитие общественных пространств". Мероприятие состоялось на площадке мультицентра "Моя территория" в Тобольске 31 июля.

Главным предметом обсуждения стал Аптекарский сад, разговоры о возрождении которого идут уже не первый год. Активная молодежь Тобольска, представители власти и бизнеса обсудили все проекты, в том числе и очень креативные.

Так, тоболяки предложили создать самую длинную скамейку, сделать канатную дорогу к берегу Иртыша и построить парк-молекулу. А команда мультицентра "Моя территория" презентовала видение парка, сформированное по итогам исследования, проведенного на городском фестивале "Клевер-парк" в июле.

"Сошлюсь на опыт развития общественных пространств в Тюмени. Здесь в Тобольске мы можем учесть ошибки и двигаться быстрее, не наступая на грабли, а наоборот применяя все самое лучшее. Если мы делаем для людей, то мы должны делать вместе с ними. Сейчас необходимо максимально собрать все оценки и идеи, все взвесить. И выйти на этап формирования технического задания только после того, как мы соберем все идеи. Этот этап нужно пройти максимально качественно, максимально открыто", — отметил Александр Моор.

Он предложил всем тоболякам высказать идеи и предложения по развитию Видео с его обращением размещено в аккаунтах главы региона в Instagram и "ВКонтакте".

Исследование мнений горожан продолжится до августа. Осенью планируется запустить конкурс малых архитектурных форм и начать формирование технического задания. В октябре предлагается запустить тендер на разработку дизайн-проекта.