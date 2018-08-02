Новая тепломагистраль позволит жителям улиц Холодильной и Энергетиков забыть о раскопках во дворе на полвека

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Еще одним проблемным участком на сетях теплоснабжения в Тюмени станет меньше. Работы по реконструкции магистральной теплосети в районе дома № 57а на ул. Холодильной идут полным ходом и завершатся до 1 сентября.

Об этом сообщил генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский. По его словам, замена теплосети длиной 381 метр здесь происходит с увеличением диаметра самих труб, что позволит не только улучшить режим теплоснабжения города, в том числе в районе Дома обороны, но и подключать новых потребителей.

"В последнее время тут было зафиксировано несколько десятков повреждений, и тепловая сеть действительно находилась в не самом хорошем состоянии. Она была построена в 1962 году и последний капитальный ремонт был в 2002 году", - пояснил Александр Перекальский.

Однако самой главной проблемой использования этой старой магистрали было то, что ее изначально построили небезопасно - буквально сквозь жилой многоквартирный дом, где к тому же находится женская консультация. Теперь старую теплосеть выведут из строя и проложат новую, уже в обход здания. После окончания всех работ компания УСТЭК восстановит благоустройство территории.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов отметил, что специалисты при замене теплосетей применяют самые современные технологии, что позволит больше не возвращаться к ним и не перекладывать заново в течение последующих 50 лет. Это в первую очередь использование пластиковых предизолированных труб и гибкой пластиковой трубы на сетях горячего водоснабжения.

Александр Перекальский подчеркнул: практика других регионов показывает, что повреждаемость на сетях, выполненных из таких материалов, либо крайне мала, либо отсутствует вовсе.

"Мы решили, что пора такие сети применять и в Тюмени. Сейчас мы во всех 26 благоустраиваемых дворах для сетей горячего водоснабжения стали использовать гибкие предизолированные трубы", - пояснил он.

Павел Перевалов напомнил, что в ходе завершившегося отопительного сезона удалось достичь снижения аварийности на теплосетях на 15%, и это серьезное достижение. За счет большого объема ремонтных работ в администрации Тюмени надеются, что в следующем отопительном сезоне тенденция снижения числа инцидентов на теплосетях будет продолжена.

"Большое внимание уделяется и замене оборудования на центральных тепловых пунктах и в городских котельных. Ни одна котельная города в ходе ремонтной кампании не остается без внимания. Практически на каждой меняют насосы или теплообменное оборудование. Все ремонтные планы мы согласовали и утвердили с УСТЭК еще в октябре 2017 года. Погода и ресурсы позволяют выполнить все запланированные работы в срок, то есть до начала отопительного сезона", - заверил замглавы администрации.

Дарья Казакова