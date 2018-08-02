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Новая тепломагистраль позволит жителям улиц Холодильной и Энергетиков забыть о раскопках во дворе на полвека

Экономика, 11:51 02 августа 2018

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Еще одним проблемным участком на сетях теплоснабжения в Тюмени станет меньше. Работы по реконструкции магистральной теплосети в районе дома № 57а на ул. Холодильной идут полным ходом и завершатся до 1 сентября.

Об этом сообщил генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский. По его словам, замена теплосети длиной 381 метр здесь происходит с увеличением диаметра самих труб, что позволит не только улучшить режим теплоснабжения города, в том числе в районе Дома обороны, но и подключать новых потребителей.

"В последнее время тут было зафиксировано несколько десятков повреждений, и тепловая сеть действительно находилась в не самом хорошем состоянии. Она была построена в 1962 году и последний капитальный ремонт был в 2002 году", - пояснил Александр Перекальский.

Однако самой главной проблемой использования этой старой магистрали было то, что ее изначально построили небезопасно - буквально сквозь жилой многоквартирный дом, где к тому же находится женская консультация. Теперь старую теплосеть выведут из строя и проложат новую, уже в обход здания. После окончания всех работ компания УСТЭК восстановит благоустройство территории.

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени ﻿

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов отметил, что специалисты при замене теплосетей применяют самые современные технологии, что позволит больше не возвращаться к ним и не перекладывать заново в течение последующих 50 лет. Это в первую очередь использование пластиковых предизолированных труб и гибкой пластиковой трубы на сетях горячего водоснабжения.

Александр Перекальский подчеркнул: практика других регионов показывает, что повреждаемость на сетях, выполненных из таких материалов, либо крайне мала, либо отсутствует вовсе.

"Мы решили, что пора такие сети применять и в Тюмени. Сейчас мы во всех 26 благоустраиваемых дворах для сетей горячего водоснабжения стали использовать гибкие предизолированные трубы", - пояснил он.

Павел Перевалов напомнил, что в ходе завершившегося отопительного сезона удалось достичь снижения аварийности на теплосетях на 15%, и это серьезное достижение. За счет большого объема ремонтных работ в администрации Тюмени надеются, что в следующем отопительном сезоне тенденция снижения числа инцидентов на теплосетях будет продолжена.

"Большое внимание уделяется и замене оборудования на центральных тепловых пунктах и в городских котельных. Ни одна котельная города в ходе ремонтной кампании не остается без внимания. Практически на каждой меняют насосы или теплообменное оборудование. Все ремонтные планы мы согласовали и утвердили с УСТЭК еще в октябре 2017 года. Погода и ресурсы позволяют выполнить все запланированные работы в срок, то есть до начала отопительного сезона", - заверил замглавы администрации.

Дарья Казакова

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# Александр Перекальский , благоустройство , отопительный сезон , Павел Перевалов , реконструкция , ремонт тепломагистрали , УТСК

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